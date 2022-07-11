ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовят удары по Украине? Над Беларусью заметили российский самолет-наводчик

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 июля 2022 13:26
Готовят удары по Украине? Над Беларусью заметили российский самолет-наводчик Фото: над Беларусью заметили российский самолет-наводчик (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

На протяжении всей сегодняшней ночи над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Впервые с 4 апреля в небо над Беларусью подняли российский ДРЛО А-50 и истребители. Запусков ракет зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Так, по данным мониторинговой группы, 10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, при этом меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу лишь в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составило 6 часов 20 минут.

Помимо А-50, на протяжении всей ночи в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 000 до 8 000 метров.

"Во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей для ударов по территории Украины", - отмечает "Беларускі Гаюн".


Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

Как известно, российская авиация уже 2,5 месяца не летает в зону действия противовоздушной обороны Украины. Враг изменил свою тактику, поскольку боится потерь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ракетный удар Беларусь
NEWS
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно