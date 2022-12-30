Россия возвращает из Беларуси свой самолет, который наводит ракеты на цели, - Гаюн

"Из Беларуси летит ДРЛО А-50 ВКС РФ. По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, взлетевшего с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в Беларусь РФ", - сообщили наблюдатели.

Отмечено, что в Беларуси этот российский разведывательный самолет находился с 14 декабря.

Напомним, как ранее стало известно, угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. В частности, до апреля 2023 года.

Добавим, также мы писали, что в войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.

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