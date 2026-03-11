Росія потрапила в залежність від Китаю за ще одним напрямком, - розвідка

Росія змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки. Причиною стала повна зупинка єдиного в країні профільного заводу, що зробило РФ тотально залежною від імпорту з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Міністерство промисловості і торгівлі РФ запропонувало перенести вимогу щодо обов’язкового використання вітчизняного оптоволокна на 2028 рік. До цього часу російським виробникам кабелів дозволили використовувати імпортну сировину.

Критична ситуація виникла через зупинку заводу "Оптіковолоконниє сістеми" в Саранську - єдиного підприємства в Росії, що випускало цю продукцію. Роботу заводу припинено через критичне пошкодження обладнання внаслідок атак. За оцінками російського уряду, складські запаси вичерпаються найближчим часом, а відновити виробництво вдасться не раніше кінця 2027 року.

До зупинки підприємство в Саранську покривало до 40% потреб російського ринку (загальне споживання оцінюється у 15–20 млн км на рік). Тепер РФ змушена майже повністю покладатися на поставки з Китаю. Ще вже призвело до низки проблем:

Ціновий тиск: китайські постачальники вже підняли ціни на оптоволокно в кілька разів.

китайські постачальники вже підняли ціни на оптоволокно в кілька разів. Загроза інфраструктурі: дефіцит сировини гальмує будівництво телекомунікаційних мереж, дата-центрів та модернізацію енергосистем.

дефіцит сировини гальмує будівництво телекомунікаційних мереж, дата-центрів та модернізацію енергосистем. Військовий аспект: оптоволокно є критичним компонентом для систем управління безпілотниками та іншої військової техніки.

При цьому оптичне волокно є стратегічним матеріалом, який Росія намагалася активно імпортозамістити після запровадження західних санкцій, проте атаки на промислові об'єкти фактично знищили ці зусилля.