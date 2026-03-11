Россия попала в зависимость от Китая по еще одному направлению, - разведка
Россия вынуждена отложить обязательную локализацию производства оптоволокна минимум на два года. Причиной стала полная остановка единственного в стране профильного завода, что сделало РФ тотально зависимой от импорта из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).
Министерство промышленности и торговли РФ предложило перенести требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна на 2028 год. До этого времени российским производителям кабелей разрешили использовать импортное сырье.
Критическая ситуация возникла из-за остановки завода "Оптоволоконные системы" в Саранске - единственного предприятия в России, выпускавшего эту продукцию. Работа завода приостановлена из-за критического повреждения оборудования в результате атак. По оценкам российского правительства, складские запасы иссякнут в ближайшее время, а возобновить производство удастся не раньше конца 2027 года.
До остановки предприятие в Саранске покрывало до 40% потребностей российского рынка (общее потребление оценивается в 15-20 млн км в год). Теперь РФ вынуждена почти полностью полагаться на поставки из Китая. Это уже привело к ряду проблем:
- Ценовое давление: китайские поставщики уже подняли цены на оптоволокно в несколько раз.
- Угроза инфраструктуре: дефицит сырья тормозит строительство телекоммуникационных сетей, дата-центров и модернизацию энергосистем.
- Военный аспект: оптоволокно является критическим компонентом для систем управления беспилотниками и другой военной техники.
При этом оптическое волокно является стратегическим материалом, который Россия пыталась активно импортозаместить после введения западных санкций, однако атаки на промышленные объекты фактически уничтожили эти усилия.
Отметим, по данным российских СМИ, с мая 2025 года единственный в РФ завод по производству оптического волокна остановился после атак ВСУ. В то же время Китай, который теперь поставляет 100% оптоволокна в Россию, поднял цены в 4 раза.