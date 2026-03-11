Россия попала в зависимость от Китая по еще одному направлению, - разведка

Россия вынуждена отложить обязательную локализацию производства оптоволокна минимум на два года. Причиной стала полная остановка единственного в стране профильного завода, что сделало РФ тотально зависимой от импорта из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Министерство промышленности и торговли РФ предложило перенести требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна на 2028 год. До этого времени российским производителям кабелей разрешили использовать импортное сырье.

Критическая ситуация возникла из-за остановки завода "Оптоволоконные системы" в Саранске - единственного предприятия в России, выпускавшего эту продукцию. Работа завода приостановлена из-за критического повреждения оборудования в результате атак. По оценкам российского правительства, складские запасы иссякнут в ближайшее время, а возобновить производство удастся не раньше конца 2027 года.

До остановки предприятие в Саранске покрывало до 40% потребностей российского рынка (общее потребление оценивается в 15-20 млн км в год). Теперь РФ вынуждена почти полностью полагаться на поставки из Китая. Это уже привело к ряду проблем:

Угроза инфраструктуре: дефицит сырья тормозит строительство телекоммуникационных сетей, дата-центров и модернизацию энергосистем. Военный аспект: оптоволокно является критическим компонентом для систем управления беспилотниками и другой военной техники.

При этом оптическое волокно является стратегическим материалом, который Россия пыталась активно импортозаместить после введения западных санкций, однако атаки на промышленные объекты фактически уничтожили эти усилия.