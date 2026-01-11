РФ посилює контроль над інтернетом і стежить за повідомленнями росіян
З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов’язані зберігати всі повідомлення користувачів протягом трьох років. Це розширює можливості влади для стеження, цензури та тиску на громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
З нового року російські онлайн-платформи повинні зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо вони були видалені.
Силові структури отримують право вимагати доступ до цих даних у будь-який момент, що значно посилює механізми контролю над приватною інформацією.
Формально це пояснюють як "захист від шахраїв", але на практиці нові правила створюють інструмент тотального нагляду, де особиста переписка більше не залишається приватною.
Будь-яке повідомлення може бути використане проти користувача за підозрою у "екстремізмі" чи "дискредитації влади".
"Це змушує людей самоцензуруватися, боячись висловлювати свої думки навіть у приватних чатах. Так влада формує цифрову державу страху, де контроль і залякування стають основним способом управління", - наголосили у ЦПД.
Раніше строки зберігання даних обмежувалися одним роком.
Тотальний контроль мережі
Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Росія посіла перше місце у світі за масштабами інтернет-блекаутів. За даними моніторингових платформ, сумарна тривалість відключень мережі в РФ за рік досягла 37 166 годин, а економічні збитки оцінюються у 11,9 млрд доларів.
Також у Раді Федерації планують зобов’язати блогерів на законодавчому рівні поширювати пропагандистську рекламу. Законопроєкт передбачає обов’язкове розміщення реклами з тематики "традиційних цінностей", "патріотизму" та "культури" на всіх великих інтернет-платформах, щонайменше 5% від усього рекламного контенту.
Крім того, обов’язок поширювати таку рекламу поширюється на власників великих публічних каналів і акаунтів у соцмережах.
