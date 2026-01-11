РФ усиливает контроль над интернетом и следит за сообщениями россиян
С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все сообщения пользователей в течение трех лет. Это расширяет возможности властей для слежки, цензуры и давления на граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
С нового года российские онлайн-платформы должны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены.
Силовые структуры получают право требовать доступ к этим данным в любой момент, что значительно усиливает механизмы контроля над частной информацией.
Формально это объясняют как "защиту от мошенников", но на практике новые правила создают инструмент тотального надзора, где личная переписка больше не остается частной.
Любое сообщение может быть использовано против пользователя по подозрению в "экстремизме" или "дискредитации власти".
"Это заставляет людей самоцензурироваться, боясь выражать свои мысли даже в частных чатах. Так власть формирует цифровое государство страха, где контроль и запугивание становятся основным способом управления", - отметили в ЦПД.
Ранее сроки хранения данных ограничивались одним годом.
Тотальный контроль сети
Напомним, что по итогам 2025 года Россия заняла первое место в мире по масштабам интернет-блэкаутов. По данным мониторинговых платформ, суммарная продолжительность отключений сети в РФ за год достигла 37 166 часов, а экономические убытки оцениваются в 11,9 млрд долларов.
Также в Совете Федерации планируют обязать блогеров на законодательном уровне распространять пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы по тематике "традиционных ценностей", "патриотизма" и "культуры" на всех крупных интернет-платформах, не менее 5% от всего рекламного контента.
Кроме того, обязанность распространять такую рекламу распространяется на владельцев крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму отключение и замедление мобильного интернета планируют сделать постоянной практикой, прикрываясь "безопасностью", тогда как на самом деле речь идет об усилении контроля над населением.