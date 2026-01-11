РФ усиливает контроль над интернетом и следит за сообщениями россиян

С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все сообщения пользователей в течение трех лет. Это расширяет возможности властей для слежки, цензуры и давления на граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

С нового года российские онлайн-платформы должны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены.

Силовые структуры получают право требовать доступ к этим данным в любой момент, что значительно усиливает механизмы контроля над частной информацией.

Формально это объясняют как "защиту от мошенников", но на практике новые правила создают инструмент тотального надзора, где личная переписка больше не остается частной.

Любое сообщение может быть использовано против пользователя по подозрению в "экстремизме" или "дискредитации власти".

"Это заставляет людей самоцензурироваться, боясь выражать свои мысли даже в частных чатах. Так власть формирует цифровое государство страха, где контроль и запугивание становятся основным способом управления", - отметили в ЦПД.

Ранее сроки хранения данных ограничивались одним годом.