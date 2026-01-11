ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Інтернет-блекаути: Росія очолила світовий антирейтинг у 2025 році

Росія, Неділя 11 січня 2026 05:25
UA EN RU
Інтернет-блекаути: Росія очолила світовий антирейтинг у 2025 році Фото: відключення інтернету в Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За підсумками 2025 року Росія вийшла на перше місце у світі за масштабами відключень інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Згідно з даними моніторингових платформ, сумарна тривалість інтернет-блекаутів у РФ за рік склала 37 166 годин.

Економічні втрати від обмежень доступу до мережі оцінюються у 11,9 млрд доларів.

Для порівняння, Венесуела, яка посіла друге місце у цьому рейтингу, протягом року провела без інтернету 5 952 години - тобто у шість разів менше, ніж Росія.

"Такий розрив важко не назвати показовим для країни, що роками декларує прагнення до "цифрового суверенітету", - зазначають у ЦПД.

Масштаби інтернет-відключень у РФ уже не можна пояснити стандартними аргументами про "боротьбу з шахрайством" або "міркування безпеки". Як пояснюють аналітики Центру, йдеться про системний підхід, який охоплює десятки регіонів і поступово перетворюється на звичну практику державного управління.

"Відключення інтернету в Росії остаточно перетворилися на інструмент державної політики. Під час відключень доступні лише ресурси зі схваленого кремлем "білого списку", - підкреслюють у ЦПД.

Аналітики впевнені: це свідома стратегія влади РФ, спрямована на досягнення повної цифрової ізоляції населення.

Цифровий контроль у РФ

Раніше РБК-Україна писало про те, що РФ посилює контроль над соцмережами.

У Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять поширювати пропагандистську рекламу. Законопроєкт передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо на всіх великих інтернет-платформах в обсязі не меншому ніж 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

Також повідомлялось про посилення контролю над мешканцями Криму - там інтернет можуть відключити без попередження.

В ЦНС повідомляють, що силові структури наполягають на відключеннях у "незручні періоди" - під час обстрілів, резонансних подій або зростання соціального невдоволення.

Мобільний інтернет розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань і поширення неофіційної інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Інтернет
Новини
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка