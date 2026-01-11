Інтернет-блекаути: Росія очолила світовий антирейтинг у 2025 році

За підсумками 2025 року Росія вийшла на перше місце у світі за масштабами відключень інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Згідно з даними моніторингових платформ, сумарна тривалість інтернет-блекаутів у РФ за рік склала 37 166 годин.

Економічні втрати від обмежень доступу до мережі оцінюються у 11,9 млрд доларів.

Для порівняння, Венесуела, яка посіла друге місце у цьому рейтингу, протягом року провела без інтернету 5 952 години - тобто у шість разів менше, ніж Росія.

"Такий розрив важко не назвати показовим для країни, що роками декларує прагнення до "цифрового суверенітету", - зазначають у ЦПД.

Масштаби інтернет-відключень у РФ уже не можна пояснити стандартними аргументами про "боротьбу з шахрайством" або "міркування безпеки". Як пояснюють аналітики Центру, йдеться про системний підхід, який охоплює десятки регіонів і поступово перетворюється на звичну практику державного управління.

"Відключення інтернету в Росії остаточно перетворилися на інструмент державної політики. Під час відключень доступні лише ресурси зі схваленого кремлем "білого списку", - підкреслюють у ЦПД.

Аналітики впевнені: це свідома стратегія влади РФ, спрямована на досягнення повної цифрової ізоляції населення.