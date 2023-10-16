Росія для посилення пропаганди завозить на окуповані території "мобільні автоклуби"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, росіяни завозять у села на окупованих територіях так звані "мобільні автоклуби". Мова йде про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських "агітаторів".

Варто зауважити, що пропаганда є одним із тисків росіян на українців, які лишились на окупованих територіях. Вона полягає в контролі всіх джерел інформації та водночас в обмеженому доступі до інших джерел інформації.

Російська ІПСО та пропаганда проти України

Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Крім того, РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".

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