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Росія запустила чергову ІПСО щодо України: що вигадала цього разу

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Четвер 01 червня 2023 19:30
Росія запустила чергову ІПСО щодо України: що вигадала цього разу Фото: Росія запустила чергову ІПСО про нібито руйнування енергетичної інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вдалась до чергової інформаційно-психологічної операції проти України. Цього разу поширює дописи про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

"Росіяни поставили на рекламу допис про те, що ворожі ракети та дрони "зруйнували енергетичну інфраструктуру в Києві, Сумській і Дніпропетровській областях", - відзначає пресслужба.

Ворог розповідає про нібито знеструмлені сотні селищ й відсутнє ППО, однак їх слова не мають нічого спільного з реальністю. Сьогодні усі українці мають електроенергію. Проблеми зі світлом виникають лише у мешканців прикордонних і прифронтових областей, адже через постійні обстріли там важче ремонтувати мережі обленерго.

Сили протиповітряної оборони відмінно виконують свою роботу, знищують більшість ракет та дронів, які ворог застосовує проти України.

"Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Newsruva. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 31 травня, а фейкову сторінку створили 20 квітня", - додає пресслужба.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

З осені 2022 року російські війська тривалими місяцями намагались знеструмити Україну, виснажуючи її енергосистему регулярними обстрілами. Різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Все ж, попри масовані атаки, ворогу так й не вдалось занурити країну в блекаут.

Сьогодні ж мережі обленерго найбільше страждають у прикордонних й прифронтових областях. Живлення споживачів відновлюється за умови безпекової ситуації

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