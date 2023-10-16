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Россия для усиления пропаганды завозит на оккупированные территории "мобильные автоклубы"

Понедельник 16 октября 2023 18:30
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Россия для усиления пропаганды завозит на оккупированные территории "мобильные автоклубы" Иллюстративное фото: пропаганда (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает проводить пропаганду среди оставшихся на оккупированных территориях украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, россияне завозят в деревни на оккупированных территориях так называемые "мобильные автоклубы". Речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских "агитаторов".

Следует отметить, что пропаганда является одним из давлений россиян на украинцев, которые остались на оккупированных территориях. Она заключается в контроле всех источников информации и в ограниченном доступе к другим источникам информации.

Российская ИПСО и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Кроме того, в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это – фейк.

Кроме того, РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. В этот раз распространяет сообщения о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".

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