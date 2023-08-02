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В Україні спростували російський фейк про "пророцтво" Ніксона

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Україна, Середа 02 серпня 2023 23:27
В Україні спростували російський фейк про "пророцтво" Ніксона Фото: Україна спростувала російський фейк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мережею поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В мережі шириться інформація, що нібито Ніксон писав своєму наступнику Клінтону, що в Україні станеться "американська" Революція гідності та "американська війна".

"Таке "пророцтво" з посиланням на розсекречений лист політика поширюють російські ЗМІ", - повідомили в центрі.

За даними співробітників центру, пропагандисти маніпулюють реальними цитатами Ніксона з листа Клінтону. Адже 37-й президент США дійсно передбачив перехід Росії до авторитаризму та її вторгнення в Україну.

Він писав, що відносини між Україною та РФ погіршуватимуться, бо Кремлем керуватиме авторитарний правитель. У цьому контексті Ніксон зазначив, що США краще посилити дипломатичну присутність в Україні - це допоможе їй вистояти.

"Про "американські" війну та революцію у листі Ніксона не йшлося. Зрештою, не американці розвʼязали жорстоку неспровоковану війну, а росіяни. І перекласти відповідальність за це на іншу країну в них не вийде, хоч би скільки фейків вони тиражували", - додали в центрі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну.

Також ми писали, що росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми.

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