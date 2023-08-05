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Скібіцький: Росія націлила пропаганду на підрив єдності України з союзниками

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Субота 05 серпня 2023 14:00
Скібіцький: Росія націлила пропаганду на підрив єдності України з союзниками Фото: Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація на нинішньому етапі націлила власну пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як відзначив Скібіцький, таким чином країна-терорист планує зупинити військову допомогу Україні. Зокрема він додав, що всередині Росії пропаганда наразі спрямована на те, щоб підживлювати міф про те, що країна наразі нібито зберігає здатність до розвитку.

"Головна наша зброя в цьому процесі - правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів. Такий підхід доводить свою ефективність: російська пропаганда не може досягти своїх головних цілей, а отже Росія програє в інформаційній війні", - розповів Скібіцький.

Варто відзначити, що нещодавно розвідка попереджала про те, що Росія підготувала новий раунд дезінформаційної кампанії, яка націлена на міжнародну дискредитацію України й розпалювання внутрішньополітичних чвар.

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