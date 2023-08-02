Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки.

Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України

Серед аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США ворог планує поширювати теми:

"Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, Росія";

"Тихоокеанські танці Макрона на граблях";

"Економіку Німеччини очікує обвал";

"Криза вже прийшла у кожну оселю";

"Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа".

Зокрема в українському інформаційному просторі Росія готує публікації на теми:

"Хто хабарі бере, а хто на фронт йде";

"Політичний спаринг: коли почнеться бій?";

"Тушіть світло - виборів не буде";

"Так військовий чи мирний час?".

Як відзначає ГУР, російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні", а також намагаються знайти й актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.

"Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", - додає ГУР.

Зокрема кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від пересічних читачів".