ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР

Новость на русском →
Середа 02 серпня 2023 16:00
Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР Фото: Крапля правди на тонну брехні. РФ готує новий раунд дезінформаційної кампанії, - ГУР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Політтехнологи Російської Федерації підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, яка націлена на міжнародну дискредитацію України й розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки.

Політтехнологи окупанта підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії щодо України

Серед аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США ворог планує поширювати теми:

  • "Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, Росія";
  • "Тихоокеанські танці Макрона на граблях";
  • "Економіку Німеччини очікує обвал";
  • "Криза вже прийшла у кожну оселю";
  • "Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа".

Зокрема в українському інформаційному просторі Росія готує публікації на теми:

  • "Хто хабарі бере, а хто на фронт йде";
  • "Політичний спаринг: коли почнеться бій?";
  • "Тушіть світло - виборів не буде";
  • "Так військовий чи мирний час?".

Як відзначає ГУР, російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні", а також намагаються знайти й актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки в тому числі для західного світу.

"Мета всіх матеріалів єдина: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", - додає ГУР.

Зокрема кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від пересічних читачів".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованому Криму ворог проводить заходи "військово-патріотичного виховання", які направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ГУР
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ