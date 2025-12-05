Росія поширює пропаганду у Франції, створюючи фейкові копії відомих ЗМІ, - ЦПД
У Франції різко зросла активність російських дезінформаційних кампаній. Журналісти виявили більш як 200 нових фіктивних медіаресурсів, з яких понад 140 маскуються під відомі французькі видання та перекручують їхні матеріали на користь Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
За даними ЦПД, ця мережа пов’язана з операцією "Шторм-1516" (Doppelgänger), яку координує пропагандист Джон Марк Дуґан - один із ключових виконавців прокремлівських кампаній у Європі. Раніше Центр повідомляв про схожу мережу CopyCop, яку також пов’язують із діяльністю Дуґана.
Механіка операції передбачає публікацію тисяч ШІ-згенерованих статей, стилістично ідентичних контенту локальних ЗМІ. Маскування під реальні французькі видання дозволяє фейкам швидко проникати у публічний дискурс і впливати на громадську думку. Від жовтня спостерігається суттєве зростання кількості матеріалів, що поширюються мережею.
У ЦПД наголошують, що мета Кремля - підірвати довіру французького суспільства до інституцій та дискредитувати президента Емманюеля Макрона напередодні муніципальних виборів 2026 року. Для Франції та ЄС це чергове попередження: без оновлення інструментів кіберзахисту й масштабних програм медіаграмотності демократичні процеси залишаються вразливими до російських інформаційних атак.
Як відомо, Еммануель Макрон, якого таким чином хоче дискредитувати Росія, активно виступає проти Кремля. Наприклад, він запропонував керівнику Китаю Сі Цзіньпіну на нещодавній зустрічі змусити РФ прийняти мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до кінця зими.
Також повідомлялось, що Росія готує нові інформаційні операції проти України. Мета - переконати українське суспільство в неминучості поразки та необхідності капітулювати.