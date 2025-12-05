Росія поширює пропаганду у Франції, створюючи фейкові копії відомих ЗМІ, - ЦПД

У Франції різко зросла активність російських дезінформаційних кампаній. Журналісти виявили більш як 200 нових фіктивних медіаресурсів, з яких понад 140 маскуються під відомі французькі видання та перекручують їхні матеріали на користь Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

За даними ЦПД, ця мережа пов’язана з операцією "Шторм-1516" (Doppelgänger), яку координує пропагандист Джон Марк Дуґан - один із ключових виконавців прокремлівських кампаній у Європі. Раніше Центр повідомляв про схожу мережу CopyCop, яку також пов’язують із діяльністю Дуґана.

Механіка операції передбачає публікацію тисяч ШІ-згенерованих статей, стилістично ідентичних контенту локальних ЗМІ. Маскування під реальні французькі видання дозволяє фейкам швидко проникати у публічний дискурс і впливати на громадську думку. Від жовтня спостерігається суттєве зростання кількості матеріалів, що поширюються мережею.

У ЦПД наголошують, що мета Кремля - підірвати довіру французького суспільства до інституцій та дискредитувати президента Емманюеля Макрона напередодні муніципальних виборів 2026 року. Для Франції та ЄС це чергове попередження: без оновлення інструментів кіберзахисту й масштабних програм медіаграмотності демократичні процеси залишаються вразливими до російських інформаційних атак.