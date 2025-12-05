Россия распространяет пропаганду во Франции, создавая фейковые копии известных СМИ, - ЦПД
Во Франции резко возросла активность российских дезинформационных кампаний. Журналисты обнаружили более 200 новых фиктивных медиаресурсов, из которых более 140 маскируются под известные французские издания и искажают их материалы в пользу Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
По данным ЦПД, эта сеть связана с операцией "Шторм-1516" (Doppelgänger), которую координирует пропагандист Джон Марк Дуган - один из ключевых исполнителей прокремлевских кампаний в Европе. Ранее Центр сообщал о похожей сети CopyCop, которую также связывают с деятельностью Дугана.
Механика операции предусматривает публикацию тысяч ИИ-сгенерированных статей, стилистически идентичных контенту локальных СМИ. Маскировка под реальные французские издания позволяет фейкам быстро проникать в публичный дискурс и влиять на общественное мнение. С октября наблюдается существенный рост количества материалов, распространяемых по сети.
В ЦПИ отмечают, что цель Кремля - подорвать доверие французского общества к институтам и дискредитировать президента Эмманюэля Макрона накануне муниципальных выборов 2026 года. Для Франции и ЕС это очередное предупреждение: без обновления инструментов киберзащиты и масштабных программ медиаграмотности демократические процессы остаются уязвимыми к российским информационным атакам.
Как известно, Эммануэль Макрон, которого таким образом хочет дискредитировать Россия, активно выступает против Кремля. Например, он предложил руководителю Китая Си Цзиньпину на недавней встрече заставить РФ принять мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до конца зимы.
Также сообщалось, что Россия готовит новые информационные операции против Украины. Цель - убедить украинское общество в неизбежности поражения и необходимости капитулировать.