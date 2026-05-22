Россия нафантазировала "принудительную мобилизацию женщин" в Украине
Российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы "принудительной мобилизации женщин" в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации.
Вражеские ресурсы распространяют новую порцию ложной информации о якобы принудительном привлечении женщин к службе в ВСУ в Харьковской области.
Пропагандисты ссылаются на "анонимного жителя Харьковщины" и утверждают, что женщин якобы заставляют подписывать контракты с ВСУ под угрозой уголовных дел или потери социальных выплат.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что вся эта информация не соответствует действительности. И подчеркнули, что в Украине женщины могут поступать на военную службу исключительно добровольно. Сейчас в государстве нет никаких решений или законопроектов об обязательной мобилизации женщин.
По оценкам ЦПИ, подобными информационными вбросами Россия пытается запугать жителей прифронтовых регионов и дискредитировать украинские Силы обороны и правоохранительные органы.
