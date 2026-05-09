Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими

"Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США", - наголосило джерело.

Тож, за словами співрозмовника РБК-Україна, тепер справа також за США, чи здатні вони гарантувати те, про що говорилося.

"По обміну явно ще будуть активні перемовини. І зривають вони обіцянку не стільки нам, скільки Сполученим Штатам", - резюмувало джерело.

Перемир'я та обмін полоненими з РФ

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я - з 9 по 11 травня - між Україною та РФ. Також він анонсував в ці дати обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Україна підтримала цю пропозицію. Президент Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив РФ проводити парад на 9 травня, виключивши квадрат Червоної площі з цілей українського озброєння. Росія такого погодилася на пропозицію США.

Однак сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими.