Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными

"Они понимают, какое значение обмены имеют для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае был разговор при посредничестве США", - подчеркнул источник.

Поэтому, по словам собеседника РБК-Украина, теперь дело также за США, способны ли они гарантировать то, о чем говорилось.

"По обмену явно еще будут активные переговоры. И срывают они обещание не столько нам, сколько Соединенным Штатам", - резюмировал источник.

Перемирие и обмен пленными с РФ

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие - с 9 по 11 мая - между Украиной и РФ. Также он анонсировал в эти даты обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Украина поддержала это предложение. Президент Владимир Зеленский издал указ, которым разрешил РФ проводить парад на 9 мая, исключив квадрат Красной площади из целей украинского вооружения. Россия такого согласилась на предложение США.

Однако сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными.