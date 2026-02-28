UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія погодилась на гарантії безпеки США для України, - Буданов

Фото: Кирило Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Едуард Ткач

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки, які США пропонують Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Читайте також: Україна і США мають розбіжність щодо гарантій безпеки: Зеленський розкрив її

"Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала: гарантії безпеки, які США пропонують Україні, вони приймуть, і нікуди не подітись. Те, що пропонують США, вони прямо кажуть, що будуть змушені їх прийняти", - сказав Буданов.

Він додав, що це "наші гарантії", і Росії доведеться їх поважати. Щодо США, керівник ОП наголосив, що їх можна любити чи не людини, однак не поважати не вдасться. Тож у питаннях гарантій безпеки є певний прогрес.

Резюмуючи Буданов сказав, що Україна хотіла б, щоб були гарантії безпеки, а потім все інше. Однак як воно буде - покаже час.

"Мабуть ми б всі хотіли, щоб були спочатку гарантії безпеки, а потім інше. Але, як воно буде, покаже час. Але, я думаю, що гарантії безпеки будуть активовуватия паралельно з завершенням війни, якщо ми до цього дійдемо. Я бачу це саме так. Я не кажу, що це єдина позиція. Але я думаю, що буде саме так", - підсумував глава Офісу президента.

Гарантії безпеки від США для України

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп хоче підписати угоду про гарантії безпеки і завершення війни в Україні під час масштабної церемонії. Однак Київ вимагає попередньо схвалити ці гарантії в Конгресі США.

До слова, днями заступник глави ОП Сергій Кислиця сказав, що майбутня угода з безпеки з США повинна містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях і пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

Він додав, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКирило БудановМирні переговориВійна в УкраїніГарантії безпеки