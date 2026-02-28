RU

Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины, - Буданов

Фото: Кирилл Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Эдуард Ткач

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые США предлагают Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Украина и США имеют разногласия по гарантиям безопасности: Зеленский раскрыл его

"Относительно гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала: гарантии безопасности, которые США предлагают Украине, они примут, и никуда не деться. То, что предлагают США, они прямо говорят, что будут вынуждены их принять", - сказал Буданов.

Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП отметил, что их можно любить или не человека, однако не уважать не удастся. Поэтому в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а потом все остальное. Однако как оно будет - покажет время.

"Видимо мы бы все хотели, чтобы были сначала гарантии безопасности, а потом остальное. Но, как оно будет, покажет время. Но, я думаю, что гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, если мы до этого дойдем. Я вижу это именно так. Я не говорю, что это единственная позиция. Но я думаю, что будет именно так", - подытожил глава Офиса президента.

Гарантии безопасности от США для Украины

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии. Однако Киев требует предварительно одобрить эти гарантии в Конгрессе США.

К слову, на днях заместитель главы ОП Сергей Кислица сказал, что будущее соглашение по безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Он добавил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, которые возникли во время подписания Будапештского меморандума.

