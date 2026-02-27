У Буданова назвали важливу умову щодо гарантій безпеки в документі з США

Майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення "гарантії" в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації в Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці в інтерв’ю для телемарафону "Єдині новини".

Вимоги до документа

За словами представника ОП, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

"Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно - і в українській, і в англійській версіях - йдеться про гарантію", - наголосив Кислиця.

Проблема термінології

Кислиця пояснив, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише "запевнення" (assurance), а не реальні гарантії.

"Далі по всьому тексту документа немає не тільки про гарантію, навіть про "assurance" нічого немає. Там йдеться про "commitments" - зобов’язання. Таким чином, офіційний український текст називається гарантією - Будапештський меморандум про гарантію", - додав він.