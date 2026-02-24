Трамп хоче "велику церемонію" підписання миру, але у Зеленського є умова

Президент США Дональд Трамп хоче підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії, але Україна вимагає попереднього її схвалення Конгресом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Гарантії безпеки, особливо питання того, як союзники України відреагують, якщо Росія знову вторгнеться в Україну в майбутньому, залишаються каменем спотикання", - зазначив Зеленський.

За його словами, союзники постійно кажуть, що Росія просто не розпочне ще одну війну, але це не відповідь.

"У цих гарантіях безпеки є позитивні моменти, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що наші партнери будуть готові зробити, якщо РФ знову приїде. Це те, що хочуть почути українці", - додав він.

За словами президента України, також існують розбіжності щодо послідовності кроків до миру. Так, Трамп хоче, щоб Зеленський підписав мирну угоду з Росією та угоду про гарантії безпеки одночасно, в ідеалі на великій церемонії, що відзначить кінець війни.

Але Зеленський наполягає на тому, що гарантії безпеки повинні бути спочатку узгоджені та ратифіковані Конгресом США.

На його думку, це дасть українському народу впевненість у тому, що вони зможуть покладатися на своїх союзників у майбутньому.