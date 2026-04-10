Главная » Новости » В мире

Россия удвоила нефтяные доходы за месяц: сколько денег получил бюджет от скачка цен

05:02 10.04.2026 Пт
2 мин
Доходы РФ удвоились, но есть нюанс. Как украинские атаки портят нефтяную идиллию Путина?
aimg Екатерина Коваль
Россия удвоила нефтяные доходы за месяц: сколько денег получил бюджет от скачка цен Фото: российские нефтяные доходы (Getty Images)

Россия получит удвоенный доход от основного нефтяного налога в апреле - около 9 млрд долларов - из-за нефтяного кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Прекратите это немедленно! Трамп разозлился на Иран из-за взимания платы за проход по Ормузу

Скачок цен и налоговые поступления

После того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, Тегеран фактически закрыл Ормузский пролив - маршрут, по которому проходит около 20% мировой нефти и СПГ. Это вызвало стремительный рост цен на нефть: фьючерсы Brent превысили 100 долларов за баррель.

По расчетам Reuters, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли РФ вырастет в апреле до примерно 700 млрд рублей (около 9 млрд долларов), по сравнению с 327 млрд рублей в марте. Это также на 10% больше, чем в апреле прошлого года.

Средняя цена российской нефти Urals, которая используется для налогообложения, в марте подскочила до 77 долларов за баррель - это самый высокий показатель с октября 2023 года и на 73% выше февраля (44,59 доллара). Это значительно превышает заложенную в бюджет РФ на 2026 год цену $59 за баррель.

Ограничения для России

Несмотря на это, экономика России остается уязвимой. В первом квартале 2026 года бюджет РФ сведен с дефицитом в 4,58 трлн рублей (1,9% ВВП). Кроме того, украинские атаки на нефтяную инфраструктуру РФ уменьшают доходы и грозят сокращением добычи.

В Кремле заявили, что на фоне глобального энергетического кризиса поступает "огромное количество запросов" на российские энергоносители из разных стран.

Напомним, в феврале поступления Кремля от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

В то же время 13 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов.

По оценкам дипломатического источника, это вряд ли стабилизирует мировые рынки, но может позволить Москве дольше финансировать боевые действия.

Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский, который предупредил, что Россия может получить до 10 млрд долларов на продолжение войны.

