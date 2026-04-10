Россия удвоила нефтяные доходы за месяц: сколько денег получил бюджет от скачка цен

Россия получит удвоенный доход от основного нефтяного налога в апреле - около 9 млрд долларов - из-за нефтяного кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Скачок цен и налоговые поступления

После того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, Тегеран фактически закрыл Ормузский пролив - маршрут, по которому проходит около 20% мировой нефти и СПГ. Это вызвало стремительный рост цен на нефть: фьючерсы Brent превысили 100 долларов за баррель.

По расчетам Reuters, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли РФ вырастет в апреле до примерно 700 млрд рублей (около 9 млрд долларов), по сравнению с 327 млрд рублей в марте. Это также на 10% больше, чем в апреле прошлого года.

Средняя цена российской нефти Urals, которая используется для налогообложения, в марте подскочила до 77 долларов за баррель - это самый высокий показатель с октября 2023 года и на 73% выше февраля (44,59 доллара). Это значительно превышает заложенную в бюджет РФ на 2026 год цену $59 за баррель.

Ограничения для России

Несмотря на это, экономика России остается уязвимой. В первом квартале 2026 года бюджет РФ сведен с дефицитом в 4,58 трлн рублей (1,9% ВВП). Кроме того, украинские атаки на нефтяную инфраструктуру РФ уменьшают доходы и грозят сокращением добычи.

В Кремле заявили, что на фоне глобального энергетического кризиса поступает "огромное количество запросов" на российские энергоносители из разных стран.