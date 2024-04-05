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Росія з початку року здійснила близько 30 тисяч обстрілів України, - МВС

Фото: Росія з початку року здійснила близько 30 тисяч обстрілів України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За перші три місяці 2024 року Росія здійснила близько 30 тисяч обстрілів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв зазначив, що за увесь минулий рік було зафіксовано близько 66 тисяч обстрілів, а лише за перші три місяці цього року - в районі 30 тисяч.

"Цьогоріч за лютий і березень зросла кількість обстрілів. Переважно ворог використовує керовані авіаційні бомби та ударні безпілотні літальні апарати. Росіяни атакують цивільні та критичні об’єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 217 тисяч об’єктів", - розповів Сергєєв.

Також, за його словами, Національна поліція України задокументувала вже 116 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

  • 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Російські терористи, зокрема, атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

А вдень 5 квітня окупанти завдали ударів по Харкову та Запоріжжі.

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