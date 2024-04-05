Россия с начала года совершила около 30 тысяч обстрелов Украины, - МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев отметил, что за весь прошлый год было зафиксировано около 66 тысяч обстрелов, а только за первые три месяца этого года - в районе 30 тысяч.

"В этом году за февраль и март выросло количество обстрелов. Преимущественно враг использует управляемые авиационные бомбы и ударные беспилотные летательные аппараты. Россияне атакуют гражданские и критические объекты инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения повреждено 217 тысяч объектов", - рассказал Сергеев.

Также, по его словам, Национальная полиция Украины задокументировала уже 116 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Ночная атака на Украину 5 апреля

В ночь на 5 апреля враг применил против Украины:

2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

13 ударных БпЛА типа Shahed.

В ходе отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 13 "Шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Российские террористы, в частности, атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

А днем 5 апреля оккупанты нанесли удары по Харькову и Запорожье.