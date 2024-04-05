Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі

Російські терористи вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі", - написав Федоров.

Наразі інші подробиці атаки невідомі.

Варто додати, що о 15:02 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного озброєння у Херсонській та Запорізькій областях. Вже о 15:14 "Суспільне" заявило про перший вибух у місті.

У тому ж числі вибухи пролунали й у Харкові. Російські окупанти скинули керовані авіабомби.

Нічна атака на Україну 5 квітня

У ніч на 5 квітня, ворог застосував проти України:

2 зенітні керовані ракети С-300/С-400;

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

13 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.