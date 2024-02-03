Росія почала виробляти дрони на заводі в окупованому Бердянську

Як з'ясували партизани, Росія організувала виробництво дронів і ремонт бронетехніки на "Бердянському Заводі Жаток". Згідно з переданою інформацією, останнім часом туди надходить багато пошкодженої техніки із Запорізького напрямку.

Однак відомо, що наразі виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.

"Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета - забезпечити припинення його функціонування", - сказано в повідомленні.

Санкції за постачання РФ компонентів для БпЛА

Наприкінці листопада російські війська почали використовувати у війні проти України новий дрон-камікадзе "Скальпель". Дрон підходить під більшість боєприпасів, які використовуються російськими військами, маса корисного навантаження становить 5 кг.

Європейський Союз 11 грудня запровадив санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, що причетні до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України.

У Фінляндії розкрили схему з постачання до Росії 3500 безпілотників на мільйони євро в обхід санкцій.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року ув'язнення та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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