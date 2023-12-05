У Фінляндії розкрили схему з постачання 3500 безпілотників до Росії в обхід санкцій

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення санкцій ЄС. Компанії постачали в Росію безпілотники на мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на митницю Фінляндії .

"Митниця розслідує кримінальну справу, у якій підозрюють, що продукція, яка підпадає під санкції ЄС та експортується двома фінськими компаніями, потрапила в Росію", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що продукція йшла транзитом через Росію і оформлялася для експорту в інші країни. Продукція являла собою електроніку, дрони та обладнання, класифіковане як оборонне.

Дві фінські компанії підозрюються в більш ніж тридцяти експортних операціях. Передбачається, що ці товари загальною вартістю понад 600 000 євро опинилися в Росії.

Росія отримала 3500 безпілотників

Митниця підозрює, що в Росії опинилося майже 3500 безпілотних літальних апаратів. Продукція була розмитнена для експорту в іншу країну. Вартість дронів склала понад два мільйони євро.

До цього ж злочину належить і підозра в транзиті через Росію до Казахстану навесні 2023 року обладнання, класифікованого як оборонна техніка, призначеного для боротьби з дронами.

Для транзиту розглянутої продукції потрібен був би дозвіл на транзит оборонної техніки. Митниця також підозрює, що ця продукція загальною вартістю понад 350 тисяч євро опинилася в Росії.

Підозрюваного вдалося затримати

У компаніях, які перебувають під слідством, є одна й та сама відповідальна особа. Митниця підозрює, що одна з компаній діяла як закупівельна компанія, метою якої було закуповувати продукцію, що підпадає під санкції. Аналогічним чином, інша компанія, що перебуває під слідством, виступала як експедитор товарів до Росії.

"За результатами попереднього розслідування є підстави вважати, що діяльність здійснювалася з Росії. Під час операції було створено велику мережу міжнародних компаній, завдяки яким операцію можна було фінансувати, наприклад, із Росії", - сказав директор із нагляду Ханну Сінкконен.

Він заявив, що Фінляндія співпрацювала з владою Нідерландів, Великої Британії та США, а також Європолом. На національному рівні здійснюється співпраця, зокрема, з поліцією захисту.

Загалом у злочині підозрюють шістьох осіб, одна з яких перебуває під вартою з вересня. Справу буде передано до прокуратури в грудні 2023 року.

РФ намагається обходити західні санкції

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.