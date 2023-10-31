У Нідерландах росіянина посадили до в'язниці за обхід санкцій

Суд Нідерландів засудив присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За даними ЗМІ, росіянина затримали минулого року в селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд. Це трапилось після того, як його рахунки перевірила служба фінансових розслідувань Нідерландів.

З’ясувалося, що чоловік протягом семи місяців відправляв в Росію мікрочипи й дрони. Це порушувало санкційний режим Європейського Союзу.

Росіянин намагався обійти санкції за допомогою фіктивних компаній на Мальдівах, які використовувались для імпорту електроніки до російських збройних та оборонних компаній.

Суд Нідерландів постановив, що підприємець навмисно намагався обійти санкції ЄС і цим завдав "серйозної шкоди у серйозний спосіб" механізму, покликаному відрізати Росію від критично важливих технологій для оборонної промисловості.

"Після оголошення санкцій "бізнес-модель" відповідача, по суті, полягала в ухилянні від санкцій", - сказано у повідомленні.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Нещодавно повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.

Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Європейський союз працює над 12-м пакетом санкцій проти Росії, розглядається пропозиція про заборону алмазів.

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