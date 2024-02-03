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Россия начала производить дроны на заводе в оккупированном Бердянске

Фото: Россия начала производить дроны на заводе в оккупированном Бердянске (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны смогли выяснить, что Россия организовала производство беспилотников на "Бердянском заводе Жаток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Как выяснили партизаны, Россия организовала производство дронов и ремонт бронетехники на "Бердянском Заводе Жаток". Согласно переданной информации, в последнее время туда поступает много поврежденной техники из Запорожского направления.

Однако известно, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.

"Мы продолжаем наблюдение за этим объектом, выявляя слабые стороны и недостатки. Наша цель – обеспечить прекращение его функционирования", – сказано в сообщении.

Санкции за поставку РФ компонентов для БпЛА

В конце ноября русские войска начали использовать в войне против Украины новый дрон-камикадзе "Скальпель". Дрон подходит под большинство боеприпасов, используемых российскими войсками, масса полезной нагрузки составляет 5 кг.

Европейский Союз 11 декабря ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству Ираном беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует против Украины.

В Финляндии раскрыли схему по поставкам в Россию 3500 беспилотников на миллионы евро в обход санкций.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам заключения и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял России микросхемы в обход санкций.

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