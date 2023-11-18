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Війська РФ застосували в Україні новий дрон-камікадзе "Скальпель": що про нього відомо

Субота 18 листопада 2023 06:50
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Війська РФ застосували в Україні новий дрон-камікадзе "Скальпель": що про нього відомо Фото: російські війська використали в Україні новий дрон-камікадзе "Скальпель" (Рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська почали використовувати у війні проти України новий дрон-камікадзе "Скальпель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Розробка дрону належить конструкторському бюро "Восток".

"Ми розпочали дрібносерійне виробництво платформи "Скальпель", на даний момент виготовляється 20 виробів на місяць. За потреби виробництво може бути значно розширено. На даний момент російським військам поставлено одну партію "Скальпелів" у кількості 15 виробів", - зазначив співрозмовник агентства.

Характеристики дрона "Скальпель"

Російський безпілотний літальний апарат одноразового застосування, призначений для ураження наземних цілей

Дрон підходить під більшість боєприпасів, які використовуються російськими військами, маса корисного навантаження становить 5 кг.

Злітна маса дрона до 10,5 кг розвиває крейсерську швидкість до 120 км/год, дальність польоту до 40 км. Апарат може літати дві години, а запускають його з катапульти.

Використання дронів Росією у війні проти України

Російські війська активно використовують дрони. Здебільшого вони користуються іранськими "Шахедами", а також вітчизняними розробками.

Росія використовує свій дрон-камікадзе "Герань-2". Детальне порівняння цього дрону з іранськими "Shahed" можна знайти у матеріалі.

Раніше ми писали, чим відрізняється дрон "Скальпель" від свого попередника "Ланцета".

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