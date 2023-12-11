ЄС запровадив санкції проти виробників іранських безпілотників за допомогу РФ у війні

Європейський союз запровадив санкції щодо 6 фізичних і 5 юридичних осіб у межах обмежувальних заходів у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Так, санкції було запроваджено проти осіб, причетних до розроблення та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України.

До санкційного списку потрапили:

компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора і головний вчений;

компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор;

компанія Saad Sazeh Faraz Sharif і її генеральний директор;

компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу

компанії, що допомагають Силам Кудс Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Щодо цих компаній буде запроваджено захід із заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС. Крім того, заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним або юридичним особам, організаціям або органам, зазначеним у списку, або на їхню користь.

Санкції проти Росії та Ірану

Країни Заходу регулярно запроваджують санкції проти Росії та Ірану за причетність до війни проти України та порушення прав людини. Однак країни постійно намагаються оминати введені обмеження.

Нещодавно правоохоронці Фінляндії викрили схему щодо ухилення санкцій ЄС. Компанії постачали до Росії безпілотники на мільйони євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.