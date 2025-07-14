Росія споруджує бункери для літаків після операції "Павутина", - ISW

Російські військові почали зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції СБУ "Павутина", що відбулася 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня демонструють, що на авіабазі "Халіно" в Курській області російські військові збудували близько 10 укріплених бункерів, укритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, що розміщені на пероні.

Аналогічну інформацію засвідчили зроблені 27 червня супутникові знімки Planet Labs.

Крім того, за даними Frontelligence, супутникові знімки від 9 липня свідчать, що на авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели дві бетонні споруди бункерного типу.

Знімки Planet Labs від 7 липня також демонструють наявність бетонних укриттів для літаків.

Водночас, як зазначає Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму не зафіксовано жодної будівельної активності.

Уламки не прибрані

Організація також повідомляє, що нещодавні супутникові зображення продемонстрували уламки літаків, що досі залишаються на авіабазі "Біла" в Іркутській області та на авіабазі "Оленья" в Мурманській області - на двох об'єктах, що були уражені українськими дронами під час операції "Павутина".

Російські посадовці та військові блогери неодноразово критикували російське керівництво за нездатність забезпечити захист військової інфраструктури від ударів ЗСУ дронами впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.

"Не виключено, що Росія почала споруджувати захисні укриття на своїх авіабазах лише після трьох років війни у відповідь на українську операцію "Павутина"", - констатують в ISW.