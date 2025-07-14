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Россия строит бункеры для самолетов после операции "Паутина", - ISW

Понедельник 14 июля 2025 03:28
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Россия строит бункеры для самолетов после операции "Паутина", - ISW Иллюстративное фото: российский истребитель Су-35 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные начали возводить защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции СБУ "Паутина", которая прошла 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Спутниковые снимки, полученные украинской организацией Frontelligence Insight от 7 июля демонстрируют, что на авиабазе "Халино" в Курской области российские военные построили около 10 укрепленных бункеров, покрытых слоем грунта, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия, а также восемь ангароподобных зданий, размещенных на перроне.

Аналогичную информацию подтвердили сделанные 27 июня спутниковые снимки Planet Labs.

Россия строит бункеры для самолетов после операции &quot;Паутина&quot;, - ISW

Кроме того, по данным Frontelligence, спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют, что на авиабазе Саки в оккупированном Крыму российские военные возвели два бетонных сооружения бункерного типа.

Снимки Planet Labs от 7 июля также демонстрируют наличие бетонных укрытий для самолетов.

Россия строит бункеры для самолетов после операции &quot;Паутина&quot;, - ISW

В то же время, как отмечает Frontelligence, по состоянию на 9 июля на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму не зафиксировано никакой строительной активности.

Обломки не убраны

Организация также сообщает, что недавние спутниковые изображения продемонстрировали обломки самолетов, которые до сих пор остаются на авиабазе "Белая" в Иркутской области и на авиабазе "Оленья" в Мурманской области - на двух объектах, которые были поражены украинскими дронами во время операции "Паутина".

Российские чиновники и военные блогеры неоднократно критиковали российское руководство за неспособность обеспечить защиту военной инфраструктуры от ударов ВСУ дронами в течение всего периода полномасштабного вторжения.

"Не исключено, что Россия начала сооружать защитные укрытия на своих авиабазах только после трех лет войны в ответ на украинскую операцию "Паутина"", - констатируют в ISW.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела на территории Российской Федерации масштабную операцию под кодовым названием "Паутина".

В рамках этой операции ударные беспилотники нанесли удары по пяти авиабазам, где размещалась стратегическая авиация РФ.

Мишенями стали объекты на аэродромах "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Дроны были заранее размещены в грузовых автомобилях, которые приблизились непосредственно к территории баз, что позволило беспилотникам быстро взлететь и поразить авиационную технику противника.

В результате операции были уничтожены и существенно выведены из строя 41 самолет стратегической авиации России. Среди них - Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Также беспилотники повредили военную базу атомных подводных лодок в городе Североморск.

Операция нанесла серьезный ущерб Вооруженным силам РФ: уничтожены около 34% парка стратегической авиации. Суммарные потери оцениваются в 2 млрд долларов.

Операция "Паутина" готовилась полтора года. Она уже признана беспрецедентной по масштабам и ущербу, нанесенному противнику, и одной из самых успешных в современной истории.

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