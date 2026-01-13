Росія планувала вийти до Одеси, але ЗСУ зірвали ці наміри, - Сирський

Минулий рік став серйозним випробуванням для України, оскільки Росія прагнула завершити війну на своїх умовах - шляхом воєнного розгрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, противник намагався захопити решту територій Донецької, Луганської та Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, а також планував вийти до Одеси, щоб повністю відрізати Україну від Чорного моря.
"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій", - заявив Сирський.
Головнокомандувач підкреслив, що українські воїни працювали на межі можливостей і завдавали російській армії максимальних втрат. Упродовж року чисельність сил противника була скорочена більш ніж на 418 тисяч осіб убитими та пораненими.
"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - зазначив головком.
Південь України, а саме Одеса та область протягом довгого часу є цілями РФ для масованих комбінованих ударів. Зокрема, там вже тривав блекаут через руйнування енергетичної інфраструктури. Також ворог завдає ударів по портовій інфраструктурі та іноземних суднах, які знаходяться в акваторії Чорного моря.
Ще у 2025 році ходили чутки щодо того, що Росія хоче захопити Одесу і прорватися до кордону з Молдовою та Румунією. Однак тоді речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що ймовірність висадки морського десанту на одеське узбережжя нині вкрай низька.
А вже на початку року The Wall Street Journal писав, що своїми ударами по Одесі росіяни намагаються погіршити стан української економіки.
Водночас, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що для Одеси немає воєнної сухопутної загрози.