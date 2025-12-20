Чи може Росія скинути десант на Одесу: що кажуть у ЦПД
Нещодавно у соцмережах були вкидання щодо загрози російського десанту для Одеси та області. Однак насправді ця інформація є фейком, Росія неспроможна це зробити.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Одеса, Одещина, в низку пабліків вкидають фейки про загрози російського десанту, а також інші військові страшилки. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Коваленко поінформував, що наразі великі ресурси Росія спрямовує на повітряні удари та спроби створити гуманітарну катастрофу. І паралельно, ворог витрачає великі сили на локальну пропаганду. Він наголосив, що зараз важливо витримати.
"Енергетики працюють, військові працюють - багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці. Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха - Росія", - написав керівник ЦПД.
Водночас він підкреслив, таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах - не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни.
Обстріл Одеської області
Нагадаємо, що протягом останнього тижня-півтора росіяни масово атакують Одесу та область.
В результаті недавніх ударів по енергооб'єктах, обласний центр близько 5 днів був без світла. У місті Арциз ситуація ще гірша - там світла може не бути до 26 грудня. У зв'язку з цими атаками, 17 грудня влада регіону оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня.
Крім того, 14 грудня РФ атакувала міст у Затоці, влучивши по об'єкту 20 дронами. Через кілька днів, 18 грудня, ворог завдав удару безпілотниками по мосту біля села Маяки. Вже 19 числа в ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" призупинено.