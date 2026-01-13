Россия планировала выйти к Одессе, но ВСУ сорвали эти намерения, - Сырский

По его словам, противник пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, правобережье Херсонщины, а также планировал выйти к Одессе, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря.

"Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций", - заявил Сирский.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские воины работали на пределе возможностей и наносили российской армии максимальные потери. В течение года численность сил противника была сокращена более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - отметил главком.

Обстрелы Одесской области

Юг Украины, а именно Одесса и область в течение долгого времени являются целями РФ для массированных комбинированных ударов. В частности, там уже продолжался блэкаут из-за разрушения энергетической инфраструктуры. Также враг наносит удары по портовой инфраструктуре и иностранным судам, которые находятся в акватории Черного моря.

Еще в 2025 году ходили слухи о том, что Россия хочет захватить Одессу и прорваться к границе с Молдовой и Румынией. Однако тогда представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что вероятность высадки морского десанта на одесское побережье сейчас крайне низкая.

А уже в начале года The Wall Street Journal писал, что своими ударами по Одессе россияне пытаются ухудшить состояние украинской экономики.