Росія хоче захопити Одесу? ВМС оцінили ймовірність висадки ворожого десанту

Росія хоче захопити Одесу і прорватися до кордону з Молдовою та Румунією. Однак у ВМС ЗСУ висадку десанту назвали самогубством для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на заяву речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі марафону "Єдині новини".

За його словами, ймовірність висадки морського десанту на одеське узбережжя нині вкрай низька. Українські ВМС повністю контролюють акваторію Чорного моря, а будь-який ворожий корабель, що наблизиться до узбережжя, буде негайно знищено.

"В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, вони не можуть тому, що тут на них чекають ракетники з Військово-морських сил. Тому, відповідно, наразі це малоймовірно", - каже Дмитро Плетенчук.

Крім того, він підкреслив, що повноцінна десантна операція потребує синхронного наступу як з моря, так і з суші. Без цього така спроба буде приреченою.

"Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це - найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант - це суїцид", - сказав Плетенчук.

Дістатися до Одеси суходолом Росія також наразі не в змозі. Як нагадав Плетенчук, ще у лютому 2022 року ворог уже намагався реалізувати подібний сценарій, однак зазнав поразки - головним чином через відсутність просування по суші.

До того ж для сухопутного наступу на Одесу ворогу доведеться форсувати щонайменше три великі водні перешкоди, що робить таку операцію ще складнішою та практично нереальною в нинішніх умовах.