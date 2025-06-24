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Росія планує військові операції на території НАТО, - Зеленський

Гаага, Вівторок 24 червня 2025 16:08
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Росія планує військові операції на території НАТО, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка з'ясувала, що в планах у Росії провести нові військові операції на території країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

"Наша розвідка це підтверджує. Росія планує нові військові операції на території НАТО", - розповів глава української держави.

Він уточнив, що країнам Заходу необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні. Оскільки мета голови Кремля перебуває і за межами українських кордонів.

Попередження Рютте

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв про те, що Росія протягом наступних п'яти років може підготуватися до нападу на країни Північноатлантичного альянсу.

За його словами, РФ нарощує оборонне виробництво і виготовляє зброю швидше, ніж очікували в Альянсі.

При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія з 2030 року "матиме великі можливості" в контексті ймовірного нападу на країни НАТО.

Сам російський диктатор Володимир Путін уже відхрещувався від планів нападу на країни Альянсу.

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Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація
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