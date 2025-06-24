Россия планирует военные операции на территории НАТО, - Зеленский

Украинская разведка выяснила, что в планах у России провести новые военные операции на территории стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

Он уточнил, что странам Запада необходимо остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине. Поскольку цель главы Кремля находится и за пределами украинских границ.

" Наша разведка это подтверждает. Россия планирует новые военные операции на территории НАТО ", - рассказал глава украинского государства.

Предупреждение Рютте

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о том, что Россия в течение следующих пяти лет может подготовиться к нападению на страны Североатлантического альянса.

По его словам, РФ наращивает оборонное производство и изготавливает оружие быстрее, чем ожидали в Альянсе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия с 2030 года будет "иметь большие возможности" в контексте вероятного нападения на страны НАТО.

Сам российский диктатор Владимир Путин уже открещивался от планов нападения на страны Альянса.

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