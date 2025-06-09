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Росія може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років, - Рютте

Лондон, Понеділок 09 червня 2025 20:22
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Росія може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія стрімко нарощує своє озброєння. Країна може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років.

Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час виступу в Chatham House.

За його словами, Росія відновлює свої збройні сили за допомогою китайських технологій і виробляє зброю швидше, ніж думали в НАТО. Зокрема, країна-агресор за три місяці виробляє стільки снарядів, скільки весь НАТО за рік.

Рютте уточнив, що згідно з прогнозами, тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 бронетранспортерів і 200 ракет "Іскандер".

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", - додав він.

Генсек звернув увагу, що зараз фактично всі країни НАТО перебувають на "східному фланзі".

"Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Більше немає сходу і заходу. Є тільки НАТО", - додав він.

Загроза для НАТО

Нагадаємо, тільки сьогодні, 9 червня, генсек Марк Рютте заявив, що країни НАТО планують збільшити протиповітряну і протитанкову оборону на 400%.

За його словами, це пов'язано із загрозою з боку Росії, яка напала на Україну.

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