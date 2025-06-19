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Путін відхрестився від планів нападу на Європу і згадав "доктора Геббельса"

Четвер 19 червня 2025 01:03
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Путін відхрестився від планів нападу на Європу і згадав "доктора Геббельса" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін назвав "неймовірною брехнею" інформацію про ймовірний напад Росії на країни Європи і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Глава Кремля не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для Росії, "тому що ми самодостатні з погляду забезпечення своєї безпеки і постійно вдосконалюємо оборонні можливості".

"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін.

Диктатор також заявив, що час від часу на Заході виникало питання про загрозу з боку Росії і назвав цю загрозу нібито уявною. А також навів кремлівські наративи про "приєднання Криму", "переворот в Україні" та нібито її відмову виконувати мінські угоди.

За його словами, Росія зрештою прийняла рішення покласти край цьому конфлікту (йдеться про українську антитерористичну операцію на Донбасі, - ред.), використовуючи свої збройні сили.

"Що це означає? Що ми збираємося нападати на Східну Європу чи що? Колись відомий гітлерівський пропагандист говорив: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять". Легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО - це та найнеймовірніша брехня, у яку намагаються змусити повірити населення західноєвропейських країн... Це просто дурниця. Доктор Геббельс і хтось у Європі, напевно, вірить", - сказав Путін.

Нагадаємо, останнім часом у західних ЗМІ почастішали повідомлення про підготовку Росії вторгнення до країн Європи та війну з країнами НАТО.

Так, у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає можливості війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.

За даними німецької розвідки, Росія збільшує витрати на оборону та готує вторгнення в Європу ближче до 2030 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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