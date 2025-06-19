Путін відхрестився від планів нападу на Європу і згадав "доктора Геббельса"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Глава Кремля не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для Росії, "тому що ми самодостатні з погляду забезпечення своєї безпеки і постійно вдосконалюємо оборонні можливості".

"Чого б НАТО не робило, звичайно, це створює певні загрози, але ми купіруємо всі ці загрози, які будуть виникати. У цьому сенсі будь-які переозброєння і збільшення бюджетів до 5% від ВВП країн НАТО не мають жодного сенсу", - сказав Путін.

Диктатор також заявив, що час від часу на Заході виникало питання про загрозу з боку Росії і назвав цю загрозу нібито уявною. А також навів кремлівські наративи про "приєднання Криму", "переворот в Україні" та нібито її відмову виконувати мінські угоди.

За його словами, Росія зрештою прийняла рішення покласти край цьому конфлікту (йдеться про українську антитерористичну операцію на Донбасі, - ред.), використовуючи свої збройні сили.

"Що це означає? Що ми збираємося нападати на Східну Європу чи що? Колись відомий гітлерівський пропагандист говорив: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять". Легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО - це та найнеймовірніша брехня, у яку намагаються змусити повірити населення західноєвропейських країн... Це просто дурниця. Доктор Геббельс і хтось у Європі, напевно, вірить", - сказав Путін.