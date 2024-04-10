Росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024, - розвідка Британії

Російська Федерація протягом 2024 року планує набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.
Як пише розвідка, весняний призов в Росії розпочався вже 1 квітня. Цієї весни ворог планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає показникам попередніх призовів.
"Призовники служать у гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби. Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії, прилеглій до кордону з Україною, в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку", - додає розвідка.
Зазначається, що війська ворога в Україні укомплектовані солдатами контрактної служби й деякими резервістами, які були мобілізовані наприкінці 2022 року. На солдатів-строковиків зазвичай чиниться тиск, аби вони вступили на контрактну службу й тоді вони несли б відповідальність за службу в Україні. Ймовірно, Росія не бажає ризикувати втратами серед строковиків, оскільки це є "непопулярно". Водночас втрати добровольців сприймаються в суспільстві більш толерантно.
"Росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Це необхідно для утримання своїх військ в Україні, які зазнали величезних втрат, і для підтримки оголошених планів збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року і до 1,5 мільйона в подальшому", - додає розвідка.
Як розповідав президент України Володимир Зеленський, Росія до 1 червня планує мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.
Розвідка Британії раніше писала, що країна-терорист набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.
В кінці березня диктатор Володимир Путін також підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.
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