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Росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024, - розвідка Британії

Фото: Росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація протягом 2024 року планує набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Як пише розвідка, весняний призов в Росії розпочався вже 1 квітня. Цієї весни ворог планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає показникам попередніх призовів.

"Призовники служать у гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби. Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії, прилеглій до кордону з Україною, в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку", - додає розвідка. 

Зазначається, що війська ворога в Україні укомплектовані солдатами контрактної служби й деякими резервістами, які були мобілізовані наприкінці 2022 року. На солдатів-строковиків зазвичай чиниться тиск, аби вони вступили на контрактну службу й тоді вони несли б відповідальність за службу в Україні. Ймовірно, Росія не бажає ризикувати втратами серед строковиків, оскільки це є "непопулярно". Водночас втрати добровольців сприймаються в суспільстві більш толерантно. 

"Росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Це необхідно для утримання своїх військ в Україні, які зазнали величезних втрат, і для підтримки оголошених планів збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року і до 1,5 мільйона в подальшому", - додає розвідка. 

 Мобілізація в Росії 

Як розповідав президент України Володимир Зеленський, Росія до 1 червня планує мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців

Розвідка Британії раніше писала, що країна-терорист набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

В кінці березня диктатор Володимир Путін також підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.

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