Россия планирует набрать в армию 400 тысяч контрактников в 2024 году, - разведка Британии

Как пишет разведка, весенний призыв в России начался уже 1 апреля. Этой весной враг планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует показателям предыдущих призывов.

"Призывники служат в гарнизонах по всей России. В сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы. Некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России, прилегающей к границе с Украиной, в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность", - добавляет разведка.

Отмечается, что войска врага в Украине укомплектованы солдатами контрактной службы и некоторыми резервистами, которые были мобилизованы в конце 2022 года. На солдат-срочников обычно оказывается давление, чтобы они поступили на контрактную службу и тогда они несли бы ответственность за службу в Украине. Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно". В то же время потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.

"Россия стремится набрать около 400 000 военнослужащих по контракту в 2024 году. Это необходимо для удержания своих войск в Украине, которые понесли огромные потери, и для поддержки объявленных планов увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем", - добавляет разведка.

Мобилизация в России

Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Россия до 1 июня планирует мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Разведка Британии ранее писала, что страна-террорист набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

В конце марта диктатор Владимир Путин также подписал указ о весеннем призыве в армию РФ. Планируют набрать 150 тысяч солдат.