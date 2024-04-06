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РФ до 1 червня хоче мобілізувати 300 тисяч осіб, але може й не встигнути, - Зеленський

Субота 06 квітня 2024 19:31
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РФ до 1 червня хоче мобілізувати 300 тисяч осіб, але може й не встигнути, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія до 1 червня планує мобілізувати 300 тисяч військових. Підготовка у загарбників дуже коротка, але, оскільки у них проблеми з дисципліною, то можуть й не встигнути.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Що стосується росіян. То 300 тисяч - не факт, що це кінцева кількість військових, яких вони мобілізують. А по-друге, за даними нашої розвідки, вони до 1 червня мають бути готові мобілізувати 300 тисяч", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що підготовка в Росії дуже коротка.

"Тому їм, я думаю, знадобиться десь місяць, щоб мати такий об'єм. Але, оскільки у них з дисципліною проблеми, може вони й не встигнуть до першого числа мобілізувати необхідну кількість людей", - додав президент.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей.

За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

При цьому кілька днів тому глава української держави попереджав, що окупанти готують новий наступ. Він може розпочатися вже наприкінці травня чи на початку червня.

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