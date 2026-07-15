Росія підняла чотири Ту-22М3: які регіони під загрозою удару

Росія підняла у повітря чотири стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі її оголошення негайно пройти до найближчого укриття.

З огляду на напрямок можливої атаки, під потенційною загрозою можуть перебувати насамперед південні регіони України .

У Повітряних силах зазначили, що існує загроза пусків крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

Нагадаємо, увечері 14 липня російські війська вже атакували Одесу. Тоді під удар потрапили об'єкти міської інфраструктури, було пошкоджено територію одного з підприємств, однак обійшлося без постраждалих.

Вранці 15 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку Одеси, а за кілька хвилин повідомили про ракети, що летять на місто. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення, також пошкоджено житлові будинки.