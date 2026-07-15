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Росія підняла чотири Ту-22М3: які регіони під загрозою удару

19:16 15.07.2026 Ср
1 хв
Стратегічні бомбардувальники можуть бути носіями далекобійних крилатих ракет
aimg Марія Науменко
Росія підняла чотири Ту-22М3: які регіони під загрозою удару Фото: російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (росЗМІ)
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Росія підняла у повітря чотири стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

За даними військових, група із чотирьох літаків Ту-22М3 злетіла з російського аеродрому "Енгельс-2".

У Повітряних силах зазначили, що існує загроза пусків крилатих ракет Х-22 з південного напрямку.

З огляду на напрямок можливої атаки, під потенційною загрозою можуть перебувати насамперед південні регіони України.

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі її оголошення негайно пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, увечері 14 липня російські війська вже атакували Одесу. Тоді під удар потрапили об'єкти міської інфраструктури, було пошкоджено територію одного з підприємств, однак обійшлося без постраждалих.

Вранці 15 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі з акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку Одеси, а за кілька хвилин повідомили про ракети, що летять на місто. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення, також пошкоджено житлові будинки.

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