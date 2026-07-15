ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия подняла четыре Ту-22М3: какие регионы под угрозой удара

19:16 15.07.2026 Ср
1 мин
Стратегические бомбардировщики могут быть носителями дальнобойных крылатых ракет.
aimg Мария Науменко
Россия подняла четыре Ту-22М3: какие регионы под угрозой удара Фото: российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия подняла в воздух четыре стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

По данным военных, группа из четырех самолетов Ту-22М3 взлетела с российского аэродрома "Энгельс-2" .

В воздушных силах отметили, что существует угроза пусков крылатых ракет Х-22 с южного направления.

Учитывая направление возможной атаки, под потенциальной угрозой могут находиться, прежде всего, южные регионы Украины .

Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления немедленно пройти в ближайшее укрытие.

Напомним, вечером 14 июля российские войска уже атаковали Одессу. Тогда под удар попали объекты городской инфраструктуры, была повреждена территория одного из предприятий, однако обошлось без пострадавших.

Утром 15 июля Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях из акватории Черного моря, которые двигались в направлении Одессы, а через несколько минут сообщили о летящих на город ракетах. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения, также повреждены жилые дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Росавиация
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки