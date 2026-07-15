Россия подняла четыре Ту-22М3: какие регионы под угрозой удара
Россия подняла в воздух четыре стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
По данным военных, группа из четырех самолетов Ту-22М3 взлетела с российского аэродрома "Энгельс-2" .
В воздушных силах отметили, что существует угроза пусков крылатых ракет Х-22 с южного направления.
Учитывая направление возможной атаки, под потенциальной угрозой могут находиться, прежде всего, южные регионы Украины .
Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления немедленно пройти в ближайшее укрытие.
Напомним, вечером 14 июля российские войска уже атаковали Одессу. Тогда под удар попали объекты городской инфраструктуры, была повреждена территория одного из предприятий, однако обошлось без пострадавших.
Утром 15 июля Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях из акватории Черного моря, которые двигались в направлении Одессы, а через несколько минут сообщили о летящих на город ракетах. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения, также повреждены жилые дома.