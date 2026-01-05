ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Харкові та Полтаві серії вибухів, у Славутичі РФ атакує енергоб'єкти: що відомо

Україна, Понеділок 05 січня 2026 00:56
UA EN RU
У Харкові та Полтаві серії вибухів, у Славутичі РФ атакує енергоб'єкти: що відомо Фото: Повітряні сили попереджали про заліт дронів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Близько опівночі в Харкові пролунала серія вибухів, відомо про щонайменше три, ще один - ймовірно, за містом. Вибухи також чути в Полтаві, а в Славутичі на Київщині РФ атакує енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Telegram мера Славутича Юрія Фомічєва.

В Харкові гучно

"У Харкові було чутно вибух", "Ще один вибух було чутно у Харкові", "Третій вибух було чутно у місті", - з'явились одне за одним повідомлення в Telegram ЗМІ.

Вже о 0:27 5 січня стало відомо про вибух, який, ймовірно, пролунав за межами Харкова.

Перед вибухами Повітряні Сили повідомляли про загрозу дронових нальотів на Харківщині. також після гучних звуків з'явилось сповіщення про напрямок безпілотників на конкретні населені пункти:

"БпЛА на Анддріївку, Введенку, Златопіль, Слобожанське, Лиманівку", - повідомляли військові о 0:07.

Вибухи в Полтаві

Щодо Полтави, там теж гучно. Відомо принаймні про вже два вибухи в обласному центрі, повідомили кореспонденти.

ПС також сповіщали заздалегідь про загрозу БпЛА на Полтавщині.

"Полтавщина - БпЛА на півдні та центрі, західним курсом", - написали військові о 0:09.

Мер Славутича про удари РФ

Також відомо, що Росія атакувала енергооб'єкти на Київщині, в Славутичі, про що повідомив міський голова Юрій Фомічєв вже 5 січня.

"Ворог атакує енергетичні обʼєкти. Щойно безпекова ситуація дозволить - енергетики почнуть відновлення, після цього буде більше розуміння наслідків. Зранку розгортаємо пункти незламності", - написав чиновник опів на першу ночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Харків Вибух Війна в Україні
Новини
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем