Россия подняла в небо МиГ-31К: есть угроза пуска "Кинжалов"

В Украине в ночь на 5 января объявили масштабную тревогу. Враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:36.

В то же время информацию о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:42 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжает раздаваться по всей территории Украины.