ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі помітили активність російських гелікоптерів ближче до кордонів з Україною, - "Гаюн"

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 09 березня 2023 11:54
У Білорусі помітили активність російських гелікоптерів ближче до кордонів з Україною, - "Гаюн" Фото: у Білорусі помітили активність російських гелікоптерів ближче до кордонів з Україною
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі з ранку фіксують активність гелікоптерів російських військ. Деякі з них приземлилися ближче до кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Починаючи з 09:39 з аеродрому "Мачулищи" почали злітати гелікоптери Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, 5 гелікоптерів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з "Мачулищі", приземлилися на аеродром "Лунинець" (перебуває ближче до кордонів з Україною), а ще один гелікоптер Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

"Поки рано говорити про передислокацію групи гелікоптерів ВКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - додають спостерігачі.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка роз'яснила важливість пошкодження російського розвідувального літака А-50, який дислокувався в Білорусі.

Додамо, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, де розташована російська авіація, вдень 8 березня пролунав сигнал повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Росавиация
NEWS
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях